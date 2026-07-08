Россиянам назвали главные ошибки при закрытии кредита: как платить эффективнее

Обремененные кредитом россияне могут допускать разного рода ошибки при внесении средств. Для закрытия нужной суммы не стоит копить много средств ради досрочного погашения. Лучше направлять регулярные небольшие взносы. Как быстро закрыть кредит, рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова в беседе с РИА Новости.
Аналитик рекомендует заранее узнать точный остаток на дату списания при полном закрытии кредита. Из-за регулярного начисления процентов может образоваться задолженность. Эксперт также советует не направлять все свободные средства на погашение кредита, если нет подушки безопасности.
«Среди типичных ошибок — попытка накопить крупную сумму вместо регулярных небольших взносов: частые платежи немного выгоднее, хотя эффект не такой значительный, как выбор режима погашения. Многие забывают и про текущий ежемесячный платеж перед досрочным взносом», — рассказала Наталья Газетдинова.
В РФ за полгода заемщики оформили кредитов на приобретение автомобилей на сумму около 894 миллиардов рублей. Показатель на 41% превышает результат прошлого года.