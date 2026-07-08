Статистика ВТБ: в июне дальневосточники на треть нарастили спрос на автокредиты

По стране в целом в июне спрос на автокредиты в ВТБ вырос на 7% — банк провел около 11,6 тыс. сделок почти на 17 млрд рублей. За первое полугодие в целом россияне получили в банке почти 60 тыс. кредитов примерно на 82 млрд рублей — на 44% больше по объёму, чем год назад.