Стало известно, сколько составит пенсия россиян в 2028 году

В России к 2028 году средний размер пенсии составит свыше 31 тысячи рублей. Пенсионное обеспечение повысится за счет регулярной индексации. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с ТАСС.
Индексация страховых пенсий ожидается в 2027—2028 годах. Она пройдет в два этапа, оповестил доцент. С 1 февраля 2027 года пенсии проиндексируют на 4%, с 1 апреля — еще на 3,4%.
«Средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать о том, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении», — сказал Игорь Балынин.
Жители трех регионов РФ в апреле получали зарплату более 200 тысяч рублей. Максимальные доходы были зафиксированы на Чукотке. Средняя зарплата здесь оставила почти 251 тысячу рублей.