«Яндекс Маркет» проведет реорганизацию команды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. «Яндекс Маркет» пересматривает структуру команд, изменения затронут до 15% сотрудников, речь не идет о сокращении штата. Об этом сообщил РБК представитель «Яндекса».
«Мы отказываемся от непрофильных проектов и дублирующих функций, а маркетинговый бюджет направляем на то, что важнее для маркетплейса, — на улучшение условий для продавцов и специальные предложения для покупателей», — пояснил представитель «Яндекса».
Он также сообщил, что изменения затронут до 15% сотрудников маркетплейса. При этом «Яндекс» рассчитывает найти возможность для ротации максимального числа работников внутри компании.
Представитель также пояснил, что маркетплейс продолжит инвестировать в ключевые направления развития, включая совместное с подразделением транзакционного искусственного интеллекта развитие сценариев покупки товаров и услуг через «Алису AI». Пересмотр структуры в компании назвали частью долгосрочной работы по повышению эффективности бизнеса.