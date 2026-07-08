Каждый третий опрошенный россиянин 55−75 лет потратил бы деньги на путешествие

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Каждый третий опрошенный россиянин в возрасте 55−75 лет признался, что потратил бы неожиданно полученные деньги на путешествие. При этом работающие пенсионеры путешествуют заметно чаще остальных, выяснили «Сбер2 В аналитика» и «Сбермаркетинг» (материалы есть у ТАСС).
В ходе опроса респондентам было предложено представить, как они распорядились бы суммой, равной двум месячным доходам: 36% выбрали бы поездку, 46% направили бы средства на лечение, 32% — на улучшение условий жизни, а 28% предпочли бы сбережения или инвестиции, 27% отдали бы деньги детям, столько же респондентов предпочли бы отдать средства внукам. При этом речь идет о достаточно финансово устойчивой аудитории: около половины представителей этой возрастной группы продолжают работать, а медианный личный доход составляет около 40 тыс. рублей, отмечается в исследовании.
Согласно данным исследования, только за первые четыре месяца 2026 года туристы старше 55 лет совершили 10,3 млн туристических поездок по России, формируя 22,4% всего внутреннего турпотока. За пределы своего региона в прошлом году выезжали 43% россиян такого возраста, за рубеж — 11%.
Значительное влияние на туристическую активность оказывает трудовая занятость. Работающие пенсионеры путешествуют заметно чаще остальных: 51% из них совершали поездки по России за 12 месяцев против 37% среди живущих только на пенсию.
Туристы старше 55 лет чаще пользуются наличными, чем другие возрастные группы: доля снятия наличных в обороте трат составила 20,5% — на 1,5 п.п. выше среднего. Оплата картами составила 66,1%, переводы — 13,4%. Больше всего во время поездок «серебряные» туристы тратят на продовольственные (31%) и непродовольственные магазины (17,7%), а также на услуги (15,8%). По сравнению с остальными туристами в среднем они чаще тратят на магазины (на 3,7 п.п.), сферу услуг (на 3,9 п.п.) и аптеки (на 1,1 п.п.), но реже — на кафе и рестораны (на 5,6 п.п.), развлечения (на 1,6 п.п.) и личный транспорт (на 1,1 п.п.). Это характерно для поездок, ориентированных на спокойный отдых и оздоровление, а не на активное времяпрепровождение.
Количественное исследование проведено «Сбермаркетингом» среди 2 тыс. мужчин и женщин со средним доходом, проживающих в городах России с населением от 100 тыс. человек методом онлайн-анкетирования. Исследование предпочтений туристов серебряного возраста было проведено экспертами «Сбер2B аналитики» с использованием панели «Туризм» на базе агрегированной обезличенной информации 111 млн покупателей и 7 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников.