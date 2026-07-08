Каждый третий опрошенный россиянин 55−75 лет потратил бы деньги на путешествие

Туристы старше 55 лет чаще пользуются наличными, чем другие возрастные группы: доля снятия наличных в обороте трат составила 20,5% — на 1,5 п.п. выше среднего. Оплата картами составила 66,1%, переводы — 13,4%. Больше всего во время поездок «серебряные» туристы тратят на продовольственные (31%) и непродовольственные магазины (17,7%), а также на услуги (15,8%). По сравнению с остальными туристами в среднем они чаще тратят на магазины (на 3,7 п.п.), сферу услуг (на 3,9 п.п.) и аптеки (на 1,1 п.п.), но реже — на кафе и рестораны (на 5,6 п.п.), развлечения (на 1,6 п.п.) и личный транспорт (на 1,1 п.п.). Это характерно для поездок, ориентированных на спокойный отдых и оздоровление, а не на активное времяпрепровождение.