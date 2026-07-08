Во Владивостоке забраковали 27 тонн мяса курицы из Китая из-за запрещённого антибиотика

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявили остатки запрещённого антибиотика в 27 тоннах куриного филе из Китая. Пробы от партии филе грудки отобрал государственный инспектор Россельхознадзора на складе временного хранения во Владивостоке, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проба проанализирована на соответствие по 15 показателям. В результате проведенных исследований в продукции выявлены остатки антибиотика группы макролиды — китазамицина, присутствие которого в продукции не допускается», — говорится в сообщении.
Партия признана не соответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».
Отмечается, что это уже второй случай с начала 2026 года, когда в импортной продукции, исследованной Приморским филиалом «АПК НАЦРЫБА», обнаруживаются остатки этого вещества.
Напомним, что в апреле также нашли запрещённый антибиотик в 27 тоннах курицы из Китая. Тогда в продукции выявили остатки антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина), превышающие установленный допустимый уровень.
Более 5 тонн импортной говядины оказались небезопасными из-за запрещённого препарата в Приморье.
Лаборатория краевого Россельхознадзора обнаружила в мясе превышение остатков инвермектина.