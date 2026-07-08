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Как избавиться от финансовых страхов: психолог назвал три вопроса, ответы на которые могут помочь

Психолог Коржаева: Финансовые страхи поможет побороть признание боязни.

Источник: Комсомольская правда

Финансовые страхи, с которыми сталкиваются люди, помогут помочь преодолеть ответы на три вопроса. Об этом в беседе с KP.RU рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

По словам эксперта, среди людей лидируют страхи потери работы и трудоспособности, поскольку в современно мире выжить без денег практически невозможно. Почти каждый человек боится столкнуться с беспомощностью и разрывом между между привычным уровнем жизни и возможной бедностью.

Однако, подчеркнула Коржаева, важно иметь способность справиться со своими страхами и понимать основу их возникновения.

«Ответив максимально честно и подробно на эти 3 вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь. Первый — чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй — действительно ли есть такая угроза?», — рассказала психолог KP.RU.

Третий вопрос, на который стоит ответить себе человек — что он может сделать прямо сейчас, чтобы избежать неблагоприятного развития событий. Коржаева отметила, что размышления без действия не принесут пользы. Поэтому стоит сменить фокус на реальный план, проанализировав свои доходы и расходы.

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