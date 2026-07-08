Как избавиться от финансовых страхов: психолог назвал три вопроса, ответы на которые могут помочь

«Ответив максимально честно и подробно на эти 3 вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь. Первый — чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй — действительно ли есть такая угроза?», — рассказала психолог KP.RU.