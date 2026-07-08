В СФ предложили новые меры для привлечения бизнеса к строительству соцобъектов

Как отметил парламентарий, такая мера может быть выгодной для бизнеса, поскольку «он строит для своих работников». «Работники, скажем так, остаются там и мы понимаем, что из поколения в поколение есть рабочие династии. Муниципалитет понимает, что он получает объект гораздо раньше, чем он найдет средства на реализацию этого объекта, а государство получает объект, который и будет стоить дороже через пять лет за счет удорожания банковских кредитов и так далее. Поэтому это такая история обоюдовыгодная», — считает сенатор.