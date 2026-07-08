В СФ предложили новые меры для привлечения бизнеса к строительству соцобъектов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть новые меры для привлечения бизнеса к строительству социальных объектов, в частности, увеличить с 3 до 10 лет срок получения налогового вычета после реализации проектов по специальному инвестиционному контракту (СПИК). Такое мнение в интервью ТАСС высказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.
По словам сенатора, в местах, где размещены производства крупных компаний, людям нужна социальная инфраструктура, но иногда ее недостаточно. Коммунальные же сети нередко изношены. При этом, объяснил он, на регионы и муниципалитеты бюджетная нагрузка и так высокая.
«Здесь необходимы четкие правила игры, потому что концессия, государственно-частное партнерство, привлечение займов — это все-таки при сегодняшней ставке дополнительная огромная нагрузка на бюджеты муниципалитетов и регионов. Как один из вариантов — рассмотреть или в рамках специнвестконтракта, или инвестиционного налогового вычета, увеличить срок до 10 лет, когда бизнес за счет будущих налогов сегодня строит социальный объект в том или другом муниципалитете, регионе», — сказал Голов, отметив, что срок получения налогового вычета после реализации социальных объектов по СПИК составляет три года.
Как отметил парламентарий, такая мера может быть выгодной для бизнеса, поскольку «он строит для своих работников». «Работники, скажем так, остаются там и мы понимаем, что из поколения в поколение есть рабочие династии. Муниципалитет понимает, что он получает объект гораздо раньше, чем он найдет средства на реализацию этого объекта, а государство получает объект, который и будет стоить дороже через пять лет за счет удорожания банковских кредитов и так далее. Поэтому это такая история обоюдовыгодная», — считает сенатор.
«И я думаю, что в ближайшее время Минэкономразвития с Минфином проведут свое совещание, отработают все рекомендации, и мы, думаю, сдвинем это с мертвой точки до конца года. Очень надеюсь, что мы примем этот законопроект», — добавил он.
СПИК — форма соглашения РФ с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.