Bronevik.com назвал разрыв в цене на самый дорогой и самый дешевый отдых в РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разрыв в цене между самым дорогим и самым дешевым отдыхом в России летом достигает пяти раз, самый высокий средний чек на проживание в Янтарном — 16,5 тыс. рублей в сутки, самый низкий — в Темрюке (3,1 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).