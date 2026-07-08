Пожалели миллиарды: на активы дальневосточных олигархов никто не позарился

ООО «Свободный порт Камчатка» было создано в августе 2016 года в Петропавловск-Камчатском для реализации проекта по строительству рефрижераторного терминала и терминала по обработке навалочных и генеральных грузов на Камчатке. В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 18+) Росрыболовство, правительство Камчатского края, ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Свободный порт Камчатка» подписали соглашение о создании в морском порту Петропавловска-Камчатского центра по обслуживанию рыбопромыслового флота. Увы, но большая часть озвученных планов так и осталась на бумаге.