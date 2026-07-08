Пожалели миллиарды: на активы дальневосточных олигархов никто не позарился

Государство ожидаемо столкнулось с проблемами при реализации очередной порции изъятого у дальневосточных коррупционеров имущества. Практически все изымаемые активы, будь то рыболовные суда (нашумевшая эпопея с продажей судна «Владивосток 2000» из активов приморского крабового короля Дмитрия Дремлюги), доли в компаниях или объекты недвижимости, продать с первой попытки не получается из-за завышенной в ряде случаев цены или низкой ликвидности изъятого. Поэтому в ходе торгов цены неизбежно снижаются, а государство по факту недобирает выручки, сообщает ИА PrimaMedia.
8 июля Росимущество признало несостоявшимися торги по продаже группы компаний «Терминал» и ряда других логистических компаний в Камчатском крае. Стартовая цена составляла 1 млрд 426 млн 560 тыс. рублей.
В лот включены 100% уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью «Эко-Сервис», «Севертранс», «Морское», «Терминал-Авто», «Терминал-Восток», «Терминал-Палана», «Терминал-Тигиль», «Управляющая компания “Терминал”, “Терминал-Запад”, “Терминал-Флот” и “Свободный порт Камчатка”.
ООО «Свободный порт Камчатка» было создано в августе 2016 года в Петропавловск-Камчатском для реализации проекта по строительству рефрижераторного терминала и терминала по обработке навалочных и генеральных грузов на Камчатке. В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 18+) Росрыболовство, правительство Камчатского края, ФГУП «Нацрыбресурс» и ООО «Свободный порт Камчатка» подписали соглашение о создании в морском порту Петропавловска-Камчатского центра по обслуживанию рыбопромыслового флота. Увы, но большая часть озвученных планов так и осталась на бумаге.
Также не было заявок на торги по лоту с ценой в 11,4 млрд рублей. В этом «пакете» предлагалось право собственности на компании «Новкам», «Спутник», «Спутник-Камчатка», «Костер-1», «Коен», «Морской ветер», СК «Нерей», «Морской ветер плюс», «Чубак», «Национально-производственный комплекс “Камаки”, “Управляющая компания “Альянс”, “Вода Камчатки”. Большая часть из них занимается туристическим и ресторанно-гостиничным бизнесом.
Функции организатора торгов выполняет ПСБ.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Ленинский районный суд Владивостока в мае 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 16,7 млрд рублей коррупционных активов. Основные ответчики — бывшие чиновники из Камчатского края Александр Иванчей, Владимир Балакаев и Юрий Зубарь.
В доход РФ было затребовано «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами имущества, в частности группы компаний «Морской порт Петропавловска-Камчатского», ГК «Терминал» и отдельных объектов недвижимого имущества.
Самые привлекательные активы в рамках этого иска — ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» и ООО «Камчатское морское пароходство». На данный момент эти и ещё около 40 компаний находятся в управлении Транспортной группы FESCO.