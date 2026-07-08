Администрация Иркутска провела пресс-тур по стройплощадкам социальных объектов

В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, заммэра — председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов, депутат городской Думы Михаил Кудрявцев, а также представители общественных организаций и СМИ. Участники посетили строящуюся школу в микрорайоне Союз, детский сад № 20 «Росинка» и будущий детский сад в городке ИВАТУ.
На площадке школы в микрорайоне Союз Евгений Харитонов рассказал, что строительство ведется по муниципальному контракту. Общая площадь здания составит 32,3 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1225 мест, в ней сделают бассейн с шестью дорожками по 25 метров, большой актовый зал. Здание будет состоять из семи основных блоков и одного переходного. Монолитные работы выполнены на 90%.
«Технически все возможности ввести школу в срок, установленный муниципальным контрактом, есть. Подрядчик опытный и надежный. Но сейчас наступает стадия, когда необходимо закупать дорогостоящие материалы: фасады, оборудование. Нам нужны средства. В этом году требуется миллиард рублей, пока у нас есть 400 миллионов собственных средств. Если дофинансирование не поступит, сроки могут сдвинуться на 2028 год. Мы надеемся на поддержку. Объект важный, и мы сделаем все, чтобы не допустить остановки работ», — отметил Евгений Харитонов.
Следующим объектом стал детский сад № 20 «Росинка», построенный с опережением срока. Учреждение рассчитано на 150 мест. Это первый в Иркутске трехэтажный детский сад, а также первый подобный объект, территорию под строительство которого городу передал частный застройщик. Здесь есть просторные спортивный и музыкальный залы, работают лаборатории экспериментов и конструирования, STEM-центр, а также студии рисования и шахмат. Кроме того, для ребят оборудована современная интерактивная игровая комната.
Заместитель председателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев отметил, что администрация активно привлекает общественников к приемке объектов.
«Мы уже пять лет плодотворно взаимодействуем с администрацией. Организуем советы отцов в школах — их уже более десяти. Руководство города видит нашу активность, приглашает на такие выезды. Мы как родители можем дать практический совет еще на стадии строительства, ведь среди нас есть профессионалы в этой сфере. Город продолжает развиваться, несмотря на сложную экономическую ситуацию, изыскивает возможности финансирования и строит объекты — это радует», — сказал Сергей Зверев.
Завершился пресс-тур на стройплощадке детского сада на территории городка ИВАТУ. Рядом сформируют участок под школу на 1500 мест. Евгений Харитонов напомнил, что Генеральным планом Иркутска до 2043 года предусмотрено строительство 102 дошкольных образовательных организаций, 68 школ, 28 учреждений дополнительного образования, 11 объектов культуры и 72 спортивных сооружения.
«Сегодняшний выезд — это возможность показать работу, которую администрация ведет непрерывно. Город растет, застраивается новыми жилыми домами. Наш подход — комплексное развитие: строим жилье, расселяем ветхое и аварийное, и при этом застройщик обязательно передает нам земельные участки под социальные объекты. Дальше — работа администрации и депутатского корпуса: предусмотреть денежные средства на проектно-сметную документацию. 12 объектов уже спроектированы и получили положительное заключение государственной экспертизы. Сейчас ведем работу на перспективу — резервируем территории под школы, сады, спортивные и культурные учреждения», — отметила первый заместитель мэра Светлана Колотовкина.