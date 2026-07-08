Администрация Иркутска провела пресс-тур по стройплощадкам социальных объектов

«Технически все возможности ввести школу в срок, установленный муниципальным контрактом, есть. Подрядчик опытный и надежный. Но сейчас наступает стадия, когда необходимо закупать дорогостоящие материалы: фасады, оборудование. Нам нужны средства. В этом году требуется миллиард рублей, пока у нас есть 400 миллионов собственных средств. Если дофинансирование не поступит, сроки могут сдвинуться на 2028 год. Мы надеемся на поддержку. Объект важный, и мы сделаем все, чтобы не допустить остановки работ», — отметил Евгений Харитонов.