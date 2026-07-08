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Двухэтажную самовольную постройку в Артёме снесут по решению суда

Строение возведено без документов и на чужой земле.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Артёма добилась через суд сноса двухэтажного здания, самовольно построенного на улице Фрунзе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки установлено, что на земельном участке, принадлежащем юридическому лицу, возведено двухэтажное здание при отсутствии разрешительной и проектной документации», — говорится в сообщении.

Более того, часть здания оказалась на землях федеральной собственности, а само строение использовалось не по назначению — как объект бытового обслуживания, хотя участок находится в производственной зоне, где такие объекты запрещены.

Суд признал постройку самовольной и обязал собственника её демонтировать. Решение вступило в законную силу после рассмотрения в апелляции. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного акта.

Напомним, что Девятый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Приморского краевого суда, который ранее отказал прокуратуре в запрете эксплуатации торгового центра «Гранд». Теперь дело направлено на новое рассмотрение, а суду предстоит назначить строительно-техническую экспертизу, чтобы окончательно определить, угрожает ли здание безопасности граждан.