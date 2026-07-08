В Первомайском готовят территорию к строительству «умной» спортплощадки

«Умная» площадка появится в микрорайоне Первомайский рядом со школой № 35 и муниципальным катком с искусственным льдом «Иркутск». Контракт заключен с местной компанией. Подрядчик уже приступил к ограждению строительной площадки, в ближайшее время начнет убирать зеленые насаждения, попавшие в зону работ. Здоровые и молодые деревья и кустарники пересадят на другие участки, сообщает пресс-служба мэрии. Аналогичный опыт уже использовали при расчистке территории для школы на улице Мелентьева — деревья успешно прижились на новом месте в микрорайоне Эволюция. Остальные растения, которые необходимо удалить, заменят: озеленение проведут после завершения строительства. Администрация Иркутска держит этот вопрос на контроле.