В Первомайском готовят территорию к строительству «умной» спортплощадки

«Умная» площадка появится в микрорайоне Первомайский рядом со школой № 35 и муниципальным катком с искусственным льдом «Иркутск». Контракт заключен с местной компанией. Подрядчик уже приступил к ограждению строительной площадки, в ближайшее время начнет убирать зеленые насаждения, попавшие в зону работ. Здоровые и молодые деревья и кустарники пересадят на другие участки, сообщает пресс-служба мэрии. Аналогичный опыт уже использовали при расчистке территории для школы на улице Мелентьева — деревья успешно прижились на новом месте в микрорайоне Эволюция. Остальные растения, которые необходимо удалить, заменят: озеленение проведут после завершения строительства. Администрация Иркутска держит этот вопрос на контроле.
Площадь будущего сооружения составит 1500 квадратных метров, из которых 1000 займет универсальный игровой зал размером 20 на 40 метров. Здесь спортсмены смогут заниматься волейболом, баскетболом и мини-футболом. Предусмотрена также бросковая зона для игры в хоккей с шайбой. Административно-бытовой блок включает раздевалки, душевые и медицинский кабинет.
Это быстровозводимая конструкция, которую собирают из модулей, изготовленных на заводе. Она оснащена всеми инженерными системами, а также автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. До 31 августа подрядчик подготовит фундамент, с 1 сентября по 10 декабря возведет здание.
В первую очередь комплекс будет использоваться воспитанниками спортивной школы «Олимпия». Также в школе № 35 уже четвертый год действует хоккейный класс, где занимаются 25 ребят. Похожие классы открыты и в соседней школе № 55, а с нового учебного года планируется набор еще одного — для первоклашек. Новая площадка позволит юным спортсменам проходить общефизическую подготовку в комфортных условиях рядом со школой и ледовой ареной.