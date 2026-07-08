В России могут ввести сокращённую рабочую неделю — законопроект внесён в ГД

«Возвращаясь с работы вечером, у мам не остается ни времени, ни сил на то, чтобы полноценно провести время с ребенком. Вместе с этим, всю неделю находясь в офисе, домашние обязанности женщинам приходится откладывать на выходные. В результате вместо отдыха они готовят на всю семью, стирают и гладят, наводят порядок в доме, ездят за продуктами и тратят время на что угодно, только не на восстановление, которое так необходимо, учитывая напряженный рабочий график», — сообщил Леонид Слуцкий.