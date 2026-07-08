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В России могут ввести сокращённую рабочую неделю — законопроект внесён в ГД

В Госдуму внесён законопроект о сокращённой 39-часовой рабочей неделе для сотрудников с детьми с сохранением полной зарплаты, а также о дополнительных оплачиваемых выходных для родителей двух и более детей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 8 июля. Время от времени в России всплывают обсуждения по введению сокращённой рабочей недели. Хотя перспектива работать за те же деньги меньшее время заманчива, принимать подобные решения на государственном уровне не спешат. Однако накануне, 7 июля, в Госдуму был внесён очередной законопроект о введении сокращённой рабочей недели. Правда, в случае принятия закона нововведения затронут не всех.

Кого ждёт сокращенная неделя

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить для сотрудников с детьми рабочую неделю, не превышающую 39 часов. При этом предлагается сохранить выплачиваемую зарплату в полном размере.

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Также прозвучало предложение предоставлять работникам с двумя и более детьми дополнительный выходной раз в три месяца или до четырех выходных дней подряд в году, что также будет оплачиваться. По мнению Слуцкого, меры создадут условия для воспитания детей и трудовой деятельности без потери дохода.

«Возвращаясь с работы вечером, у мам не остается ни времени, ни сил на то, чтобы полноценно провести время с ребенком. Вместе с этим, всю неделю находясь в офисе, домашние обязанности женщинам приходится откладывать на выходные. В результате вместо отдыха они готовят на всю семью, стирают и гладят, наводят порядок в доме, ездят за продуктами и тратят время на что угодно, только не на восстановление, которое так необходимо, учитывая напряженный рабочий график», — сообщил Леонид Слуцкий.

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