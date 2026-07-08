В России могут ввести сокращённую рабочую неделю — законопроект внесён в ГД

IrkutskMedia, 8 июля. Время от времени в России всплывают обсуждения по введению сокращённой рабочей недели. Хотя перспектива работать за те же деньги меньшее время заманчива, принимать подобные решения на государственном уровне не спешат. Однако накануне, 7 июля, в Госдуму был внесён очередной законопроект о введении сокращённой рабочей недели. Правда, в случае принятия закона нововведения затронут не всех.
Кого ждёт сокращенная неделя
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить для сотрудников с детьми рабочую неделю, не превышающую 39 часов. При этом предлагается сохранить выплачиваемую зарплату в полном размере.
Ещё один бонус
Также прозвучало предложение предоставлять работникам с двумя и более детьми дополнительный выходной раз в три месяца или до четырех выходных дней подряд в году, что также будет оплачиваться. По мнению Слуцкого, меры создадут условия для воспитания детей и трудовой деятельности без потери дохода.
«Возвращаясь с работы вечером, у мам не остается ни времени, ни сил на то, чтобы полноценно провести время с ребенком. Вместе с этим, всю неделю находясь в офисе, домашние обязанности женщинам приходится откладывать на выходные. В результате вместо отдыха они готовят на всю семью, стирают и гладят, наводят порядок в доме, ездят за продуктами и тратят время на что угодно, только не на восстановление, которое так необходимо, учитывая напряженный рабочий график», — сообщил Леонид Слуцкий.