SuperJob: свыше 75% компаний в РФ берут на работу выпускников вузов без опыта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Большинство работодателей в РФ нанимают на работу молодых специалистов без опыта. Так, 76% организаций принимают в штат выпускников вузов, следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Хотя вакансий сейчас на 19% меньше, чем год назад, доля лояльных к молодым специалистам работодателей выросла: 75% принимают в штат вчерашних выпускников колледжей и 76% — выпускников вузов без опыта», — говорится в сообщении.
В 2025 году начинающих специалистов со средним профессиональным образованием нанимали 67% компаний, с высшим образованием — 70%, указывается в исследовании.
Уточняется, что обладатели диплома вуза без опыта работы имеют большие шансы получить предложение о работе в сфере продаж — 83%, на производстве — 79%, в финансовом секторе — 77%. Выпускников колледжей охотнее всего нанимают банки (85%), производственные (79%) и торговые компании (77%), следует из материалов.
Опрос проходил с 1 по 24 июня 2026 года среди 1000 респондентов.