Мэр Красноярска Сергей Верещагин оценил модернизацию теплоэнергетики города и подготовку к отопительному сезону

Эти результаты достигнуты благодаря долгосрочной программе обновления теплосетей, стартовавшей в 2020 году. В соответствии с инвестсоглашением СГК направляет на ремонт, модернизацию и обновление трубопроводов 18,5 млрд рублей до 2032 года, из которых 15,4 млрд рублей уже вложено. За это время в Красноярске уже обновлено около 300 км тепловых сетей, что сопоставимо с расстоянием от краевого центра до Шарыпово. Ежегодно компания ремонтирует до 50 км трубопроводов. Такие темпы обновления коммунальной инфраструктуры превышают показатели ремонтов в Красноярске периода СССР.