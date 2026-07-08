Мэр Красноярска Сергей Верещагин оценил модернизацию теплоэнергетики города и подготовку к отопительному сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. СГК и администрация Красноярска усиливают взаимодействие для повышения комфорта горожан и устойчивого развития энергосистемы города.
Подготовка к новому отопительному сезону в Красноярске выходит на завершающий этап. С ранней весны в городе уже обновлено 30% из запланированных к ремонту в этом году 55 км тепловых сетей, завершены гидравлические испытания по контурам Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На станциях в активной фазе плановые ремонты и обследования генерирующего оборудования. Все эти работы формируют основу стабильного и надежного теплоснабжения жителей Красноярска. Глава города Сергей Верещагин провел рабочее совещание с руководством Сибирской генерирующей компании, в ходе которого были обсуждены ключевые направления модернизации отрасли и экологического развития города.
На Красноярской ТЭЦ-3 глава города оценил эффект от ввода в декабре 2025 года второго энергоблока с современным электрофильтром, эффективность очистки которого выше 99%. Дополнительные 185 МВт электрической и 270 Гкал/ч тепловой мощности формируют резерв для развития городской застройки и промышленности.
На совещании генеральный директор Енисейской ТГК (входит в СГК в регионе «Енисейская Сибирь») Олег Бубновский представил итоги масштабных программ повышения надежности теплоснабжения Красноярска и экологической модернизации предприятий компании.
Минувший отопительный сезон, несмотря на морозы до −40 °C, подтвердил устойчивость системы теплоснабжения Красноярска. По сравнению с предыдущими периодами повреждаемость трубопроводов снизилась на 29%, а среднее время устранения инцидентов — на 13%.
Эти результаты достигнуты благодаря долгосрочной программе обновления теплосетей, стартовавшей в 2020 году. В соответствии с инвестсоглашением СГК направляет на ремонт, модернизацию и обновление трубопроводов 18,5 млрд рублей до 2032 года, из которых 15,4 млрд рублей уже вложено. За это время в Красноярске уже обновлено около 300 км тепловых сетей, что сопоставимо с расстоянием от краевого центра до Шарыпово. Ежегодно компания ремонтирует до 50 км трубопроводов. Такие темпы обновления коммунальной инфраструктуры превышают показатели ремонтов в Красноярске периода СССР.
В этом году компания ремонтирует в городе 55 км трубопроводов на 80 участках. Среди крупнейших объектов — реконструкция сетей на ул. Урванцева — пр. Комсомольский (около 2 км), работы на ул. Затонской и Тимошенкова. Значимый проект реализуется на ул. Диктатуры Пролетариата, где будут уложены 1000 метров трубопроводов взамен коммуникаций возрастом до 37 лет.
Особое внимание уделяется восстановлению благоустройства после завершения работ на теплосетях. В 2025 году восстановлено 21 тыс. кв. метров асфальта, уложено 13,5 тыс. кв. метров газонов и установлено более 2 тыс. погонных метров бордюров. В 2026 году на контроле находится 289 ордеров на восстановление благоустройства, 71 участок уже благоустроен.
Ключевым инструментом подготовки к зиме остаются гидравлические испытания. Они позволяют выявлять и устранять дефекты до начала отопительного сезона, снижая риски инцидентов в зимний период. В этом году испытания охватили 2120 км тепловых сетей. Гидравлические испытания уже прошли по контурам Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 — проверено около 1500 км теплосетей, в том числе свыше 10 км трубопроводов — с помощью роботов. Уже устранены до 72% выявленных в ходе испытаний дефектов.
Тщательная проверка и оперативное устранение выявленных узких мест позволили вернуть горячую воду в зоне ответственности ТЭЦ-2 на день раньше отведенного срока. В контуре ТЭЦ-1 в части домов горячее водоснабжение было восстановлено уже в первый день испытаний.
На совещании глава Красноярска Сергей Верещагин поддержал предложение энергетиков усилить меры по вовлечению управляющих компаний в работу по возвращению горячего водоснабжения при завершении гидравлических испытаний. До возвращения горячей воды компании должны завершить все работы на внутридомовых сетях, также должна быть открыта запорная инфраструктура. Анализ обращений жителей в адрес СГК показывает, что в ряде случаев восстановление горячего водоснабжения задерживается из-за промедления в этих работах.
Отдельной темой совещания стали вопросы экологической повестки. Главе Красноярска представили результаты масштабной программы модернизации Красноярской ТЭЦ-1 и проекты СГК, направленные на дальнейшее снижение выбросов от транспорта и частного сектора.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» завершена экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1. Инвестиции компании составили около 25 млрд рублей. Строительство новой дымовой трубы высотой 275 метров и запуск 15 современных электрофильтров позволили снизить выбросы станции по твердым частицам на 80%. Запуск второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 и развитие теплосетей создали базу для масштабного закрытия неэффективных котельных с переводом их потребителей на современные ТЭЦ. Неэкологичные теплоисточники, работающие в зоне жилой застройки, были закрыты, а их потребители переведены на современные ТЭЦ с современной системой очистки выбросов. В совокупности это позволило сократить выбросы на 9 300 тонн.
На совещании глава Красноярска высоко оценил проект СГК «Новое тепло» по переводу частного сектора на электроотопление. За 5 лет реализации на электроотопление перешел 771 частный дом, компания взяла на себя затраты по установке оборудования и компенсирует жителям ⅔ счета за электроэнергию. Согласно экспертной оценке, в результате этих мер среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках Красноярска, расположенных в непосредственной близости к индивидуальной застройке, уменьшились более чем на 5%. Сергей Верещагин отметил высокий запрос жителей частного сектора на электроотопление. Было решено дополнительно проработать шаги по дальнейшему снижению нагрузки на экологию частного сектора.
«Встречи с жителями, анализ их обращений показывают: решения, которые принимались в области экологии и энергетики, принесли свои результаты. Важно продолжить развитие теми же темпами в границах уже большого Красноярска», — отметил глава Красноярска Сергей Верещагин.
Работы по повышению надежности и экологичности теплоснабжения продолжаются. Сергея Верещагина ознакомили с ходом программы ремонтов и обследования оборудования генерирующих предприятий СГК в Красноярске. Из запланированных в этом году к ремонту 14 турбин работы завершены на 4, уже отремонтировано 20 котлов из 44.
Продолжаются и работы по замещению потребителей котельной ЭВРЗ — старейшего объекта теплоэнергетики, работающего в самом центре Красноярска. Руководство компании подтвердило перед городом свое обязательство завершить все работы к началу отопительного сезона.
Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский: «Надежность и развитие — это основные ориентиры работы нашей компании. Мы понимаем, что строиться и расти может только город, у которого есть резерв энергетических мощностей, где в отопительный сезон тепло поступает в дома стабильно, где людям комфортно жить и дышать. Поэтому мы модернизируем предприятия, ведем ремонты, обновляем теплосети. Наши проекты доказывают: предприятия энергетики готовы быть надёжным партнёром города в работе по улучшению качества жизни жителей. Большие цели достигаются только совместными усилиями».