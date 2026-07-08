«Слетать.ру»: спрос россиян на летние туры во Вьетнам вырос за год в 3,6 раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на туры во Вьетнам летом этого года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, популярность Китая возросла вдвое. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Слетать.ру», подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).
«[Спрос на туры] в Турцию увеличился на 15,5%, в Египет — на 39,8%, во Вьетнам — в 3,6 раза, в Абхазию — на 7,3%, в Китай — в два раза», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, на Турцию приходится 44,2% бронирований, далее следуют Египет (20%), Вьетнам (9,6%), Абхазия (8,3%) и Китай (4,6%). Средний чек на турпоездки в Турцию за год почти не изменился и составляет 222 тыс. руб., в Египет — вырос на 2,5%, до 181,3 тыс. руб., во Вьетнам — снизился на 9%, до 166,5 тыс. руб., в Абхазию — остался почти на уровне прошлого года, 115,3 тыс. руб., в Китай — снизился на 8%, до 161,2 тыс. руб.
Входящий в РСТ туроператор «Интурист», помимо роста спроса во Вьетнам (на 73%), также зафиксировал увеличение популярности Египта (на 91%). По данным компании, лидерами по спросу на конец июня 2026 года являются Турция, Абхазия, Египет, Вьетнам и Белоруссия.
«В летнем сезоне увеличилась популярность Египта как альтернативы закрытым направлениям Ближнего Востока и недешевой Турции. Хорошую динамику год к году показывает Абхазия, растет популярность Вьетнама. Активно начали восстанавливаться [Объединенные Арабские] Эмираты. Показательна ситуация по Белоруссии — рост цен на размещение и экскурсионные услуги привел к падению спроса на 4%. Хорошую динамику после весенней просадки показывают Мальдивы и Маврикий», — пояснили в пресс-службе.