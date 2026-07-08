Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Слетать.ру»: спрос россиян на летние туры во Вьетнам вырос за год в 3,6 раза

В компании также рассказали, что популярность Китая среди туристов возросла в два раза.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на туры во Вьетнам летом этого года вырос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, популярность Китая возросла вдвое. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Слетать.ру», подготовленном для Российского союза туриндустрии (текст есть у ТАСС).

«[Спрос на туры] в Турцию увеличился на 15,5%, в Египет — на 39,8%, во Вьетнам — в 3,6 раза, в Абхазию — на 7,3%, в Китай — в два раза», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, на Турцию приходится 44,2% бронирований, далее следуют Египет (20%), Вьетнам (9,6%), Абхазия (8,3%) и Китай (4,6%). Средний чек на турпоездки в Турцию за год почти не изменился и составляет 222 тыс. руб., в Египет — вырос на 2,5%, до 181,3 тыс. руб., во Вьетнам — снизился на 9%, до 166,5 тыс. руб., в Абхазию — остался почти на уровне прошлого года, 115,3 тыс. руб., в Китай — снизился на 8%, до 161,2 тыс. руб.

Входящий в РСТ туроператор «Интурист», помимо роста спроса во Вьетнам (на 73%), также зафиксировал увеличение популярности Египта (на 91%). По данным компании, лидерами по спросу на конец июня 2026 года являются Турция, Абхазия, Египет, Вьетнам и Белоруссия.

«В летнем сезоне увеличилась популярность Египта как альтернативы закрытым направлениям Ближнего Востока и недешевой Турции. Хорошую динамику год к году показывает Абхазия, растет популярность Вьетнама. Активно начали восстанавливаться [Объединенные Арабские] Эмираты. Показательна ситуация по Белоруссии — рост цен на размещение и экскурсионные услуги привел к падению спроса на 4%. Хорошую динамику после весенней просадки показывают Мальдивы и Маврикий», — пояснили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше