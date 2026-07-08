Ситуация на топливном рынке остается напряженной: что будут делать власти и компании

В России сохраняется непростая ситуация на внутреннем рынке топлива. Она связана с несколькими факторами. Напряженная обстановка обосновывается летним пиком спроса на топливо и внеплановым ремонтом НПЗ. О текущей ситуации рассказал вице-премьер России Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. Он проинформировал, что власти уже рассматривают дополнительные меры по насыщению рынка топливом.
Александр Новак во время совещания поручил профильным ведомствам, губернаторам и отраслевым компаниям действовать оперативно. Он отметил, что сейчас важно быстро принимать все возможные меры для недопущения сбоев в поставках топлива.
Вице-премьер РФ призвал уделить особое внимание ситуации с бензином в Иркутской области, Забайкальском крае и на территории южных регионов. В настоящее время в этих субъектах ведутся активные сельскохозяйственные работы.
«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», — оповестил Александр Новак.
Губернаторы в ходе встречи доложили о текущем уровне запасов топлива, организации логистики и работе автозаправочных станций в регионах. Минэнерго проинформировало об общей ситуации с топливообеспечением.
Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что ведомство делает все необходимое, чтобы топливо как можно быстрее поставлялось к потребителям. Он назвал работу по устранению последствий сложной и комплексной. Андрей Никитин подчеркнул, что транспорт осуществляет перевозки топлива. При этом бензин нужен не только гражданам для заправки авто. Топливо необходимо локомотивам, самолетам, морским и речным судам, напомнил глава Минтранса. Ведомство прекрасно осознает проблему и делает все возможное, чтобы поддержать как транспортные компании, так и производителей топлива, подытожил Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин подписал закон по обеспечению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Так, теперь допущенные к обороты виды горючего будет определять правительство страны. Кроме того, закон допускает получение высокооктанового топлива путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами.