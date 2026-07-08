Ситуация на топливном рынке остается напряженной: что будут делать власти и компании

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что ведомство делает все необходимое, чтобы топливо как можно быстрее поставлялось к потребителям. Он назвал работу по устранению последствий сложной и комплексной. Андрей Никитин подчеркнул, что транспорт осуществляет перевозки топлива. При этом бензин нужен не только гражданам для заправки авто. Топливо необходимо локомотивам, самолетам, морским и речным судам, напомнил глава Минтранса. Ведомство прекрасно осознает проблему и делает все возможное, чтобы поддержать как транспортные компании, так и производителей топлива, подытожил Андрей Никитин.