Конец подтоплениям? На реке Объяснения во Владивостоке заканчивают перенос теплосетей

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего», сама река Объяснения впервые за 25 лет проходит масштабную расчистку. Уже пройдено более 700 метров русла, со дна поднято 7719 кубометров грунта. Для доступа к воде пришлось демонтировать около 150 незаконных гаражей. В перспективе, как озвучивал глава города Константин Шестаков, вдоль реки хотят проложить велосипедную дорожку и создать общественное пространство. Однако опрошенные редакцией эксперты смотрят на ситуацию более прагматично.