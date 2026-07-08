Конец подтоплениям? На реке Объяснения во Владивостоке заканчивают перенос теплосетей

Переустройство тепловых сетей над рекой Объяснения выходит на финишную прямую. Специалисты перенесли инженерные коммуникации, чтобы исключить подтопления, а само русло проходит масштабную расчистку, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Ежегодно во время ливней и сильных осадков эта территория страдала от подтоплений. Здесь расположены как жилые дома, так и социальные объекты, например детский сад. И вопрос переноса коммуникаций был очень логичен. Сейчас на участке работает крупная техника. Сети вынесены выше в рамках комплексной работы по прочистке русел рек», — прокомментировал ситуацию вице-мэр Владивостока Роман Чернявский.
Проектную документацию на перенос сетей подготовили инженеры топливно-энергетического комплекса. Изыскательские работы на участке от улицы Фадеева, 14 В до ТЭЦ-2 провели ещё минувшей весной, после чего начался демонтаж и перекладка труб. Сейчас строители завершают эти мероприятия.
Объяснения будущего: сможет ли забытая река стать новым символом Владивостока.
От очистки русла и борьбы с подтоплениями до парков и прогулочных маршрутов — эксперты оценили, какой потенциал скрывает река Объяснения.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего», сама река Объяснения впервые за 25 лет проходит масштабную расчистку. Уже пройдено более 700 метров русла, со дна поднято 7719 кубометров грунта. Для доступа к воде пришлось демонтировать около 150 незаконных гаражей. В перспективе, как озвучивал глава города Константин Шестаков, вдоль реки хотят проложить велосипедную дорожку и создать общественное пространство. Однако опрошенные редакцией эксперты смотрят на ситуацию более прагматично.
Расчистка реки Объяснения не спасет Владивосток от подтоплений — эксперт.
Профессор департамента архитектуры и дизайна ДВФУ Павел Казанцев предложил использовать концепцию «города-губки».
Профессор департамента архитектуры и дизайна ДВФУ Павел Казанцев считает, что одной расчистки русла и переноса коммуникаций недостаточно. Он призывает внедрять концепцию «города-губки», которая помогает впитывать и удерживать осадки там, где они выпадают.
«По международной классификации увеличение поверхностного водотока в высокоплотной многоэтажной застройке по сравнению с лесными массивами может составлять до 5−8 раз. Если в лесу во время сильного дождя поверхностный сток составляет около 10%, то в плотной городской среде — до 85%», — объясняет Павел Казанцев.