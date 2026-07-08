Елена Крючкова: «Наша задача — расширить повестку Национального совета по корпоративному волонтерству в Красноярском крае»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О том, как корпоративные волонтеры меняют территории, шла речь на экспертной дискуссии в новом Центре научного волонтерства в Национальном парке «Красноярские Столбы».
Модераторами дискуссии выступили секретарь Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Вадим Ковалев и руководитель направления развития социального капитала и благотворительности «Норникеля», заместитель председателя НСКВ Елена Крючкова.
Вадим Ковалев еще раз поблагодарил «Норникель» и нацпарк за создание Центра научного волонтерства, отметив важную функцию данного проекта: «Ни одно дело нельзя продвинуть, развить, вывести на системный уровень, если у нас не будет инфраструктуры, если не будет каналов коммуникации и площадок для продвижения и обсуждения идей. Это касается всего, и волонтерство — не исключение».
По словам Елены Крючковой, центр — не только инфраструктурный проект, одна из его задач — расширение повестки Национального совета по корпоративному волонтерству в Красноярском крае. Она представила собравшимся нового сопредседателя НСКВ в регионе — заместителя директора Красноярского представительства компании «Норникель» Елену Харламову. Ей предстоит дать новый импульс сотрудничеству разных компаний с единой целью — приносить больше пользы заповедной природе нацпарка.
В свою очередь, Елена Харламова отметила, что в новой роли сделает все, чтобы от разговоров перейти к делу: «Для меня волонтерство — не пустой звук. Я в нем уже более 15 лет. Уверена, что наше взаимодействие с коллегами принесет пользу нацпарку, так как Национальный совет объединяет по-настоящему отзывчивых и неравнодушных людей из компаний, имеющих богатый опыт волонтерских практик».
О ценности волонтерской работы для заповедной территории в своем выступлении рассказал директор Национального парка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков. Он подчеркнул, что волонтеры в своей повседневной жизни решают разные задачи, работают в разных сферах и компаниях, но, приезжая в нацпарк, будто становятся одним целым. По его словам те объекты, которые создаются их руками — экотропы, смотровые площадки, стенды — действительно востребованы и нужны.
Во встрече также приняли участие представители красноярских вузов. Собравшиеся отметили, что волонтерство сегодня является одной из основ воспитания молодежи, и неслучайно в нацпроекте «Молодежь и дети» стоит задача: 45% молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет должны быть вовлечены в добровольчество.
Прошедшее мероприятие показало, что Центр научного волонтерства «Норникеля» уже становится точкой притяжения. По итогам встречи, посвященной корпоративному волонтерству, участники дискуссии наметили план совместных действий, который войдет в дорожную карту развития регионального НСКВ в Красноярске и Красноярском крае.