Елена Крючкова: «Наша задача — расширить повестку Национального совета по корпоративному волонтерству в Красноярском крае»

В свою очередь, Елена Харламова отметила, что в новой роли сделает все, чтобы от разговоров перейти к делу: «Для меня волонтерство — не пустой звук. Я в нем уже более 15 лет. Уверена, что наше взаимодействие с коллегами принесет пользу нацпарку, так как Национальный совет объединяет по-настоящему отзывчивых и неравнодушных людей из компаний, имеющих богатый опыт волонтерских практик».