Одобрен проект четвертой омской солнечной электростанции

Напомним, в ноябре 2023 года объявлялись торги, предполагающие строительство солнечной электростанции с установленной мощностью порядка 15 МВт «под ключ» примерно за 1,083 миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что ввод объекта на 2-й Солнечной в эксплуатацию произойдет к концу 2024 года, однако теперь исполнение договора стоимостью около 1,059 миллиарда рублей пролонгировано до конца 2028 года.