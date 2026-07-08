Одобрен проект четвертой омской солнечной электростанции

В минувший понедельник, 6 июля 2026 года, ООО «Возобновляемые источники энергии Юг» получено положительное заключение на проектную документацию для строительства объекта, известного как «СЭС Авангард-1». Напомним, речь идет о солнечной электростанции, запланированной на территории особой экономической зоны «Авангард».
Напомним, в ноябре 2023 года объявлялись торги, предполагающие строительство солнечной электростанции с установленной мощностью порядка 15 МВт «под ключ» примерно за 1,083 миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что ввод объекта на 2-й Солнечной в эксплуатацию произойдет к концу 2024 года, однако теперь исполнение договора стоимостью около 1,059 миллиарда рублей пролонгировано до конца 2028 года.
Стоит отметить, что первая солнечная электростанция в регионе введена осенью 2019 года. В первой половине 2020-х подобные объекты появились в Русско-Полянском и Нововаршавском районах, причем заказчиком их возведения также выступала компания «Возобновляемые источники энергии Юг», зарегистрированная в Омске в 2020 году.