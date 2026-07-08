Игорь Кобзев: На независимые АЗС в июле необходимо поставить 30 тысяч тонн топлива

IrkutskMedia, 8 июля. Сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил на 40-й сессии Законодательного собрания региона с заявлением по топливной ситуации в регионе. Глава Приангарья подчеркнул, что власти с первых дней возникновения сложностей усиленно работают над их устранением. В регионе создан штаб по обеспечению потребителей топливом.
По словам Игоря Кобзева, ситуация связана с особенностями потребления топлива, где 30% рынка составляют вертикально интегрированные компании, а независимые — 70%. Из-за уменьшения биржевых направлений с 20% до 10% кризис перешёл в пользу дополнительных распределений вертикально интегрированных компаний, при этом отпуск НПЗ по уже закупленным объектам не был осуществлён. Президенту доложено о ситуации в Иркутской области.
Глава Иркутской области озвучил позицию региона — это требование гарантированных поставок на независимые АЗС для всех территорий. Объем необходимых поставок топлива на независимые АЗС в июле составляет 30 тысяч тонн.
Игорь Кобзев напомнил, что на сегодняшний день в 11 муниципалитетах региона отсутствуют АЗС «Роснефти», в 15 территориях функционируют единичные заправки.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одно из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили.
Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности, для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.
Отметим также, что к обеспечению порядка в очередях на автозаправочных станциях подключилась полиция. Буквально в первый день работы правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина, слитого в канистры. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышало рыночные.
Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и распределять их согласно текущим потребностям в ключевых отраслях. На заседании федерального штаба по топливу Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами, дополнительных партиях моторного топлива для Иркутской области, а также о приоритизации поставок бензина и дизеля для нужд северного завоза.
На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали страмительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным.
В некоторых населенных пунктах Приангарья установлены ограничения на отпуск горючего не только по объему, но и по дням недели. Например, в Нижнеилимском округе Иркутской области физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12.00 до 22.00. Это правило начало действовать с 1 июля. В некоторых населенных пунктах Приангарья на заправочных станциях наблюдаются очереди за бензином, у заправочных станций дежурят правоохранительные органы.