DeepSeek начала разработку собственного чипа для искусственного интеллекта

По данным агентства, работа над проектом началась около года назад и пока находится на ранней стадии. Компания формирует команду разработчиков микросхем и параллельно ведет переговоры с потенциальными производственными партнерами и поставщиками памяти. Новый процессор предназначен прежде всего для выполнения уже обученных моделей искусственного интеллекта, то есть для генерации ответов пользователям, а не для обучения нейросетей.