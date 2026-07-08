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Статистика ВТБ: господдержку по ПДС получили 1 млн россиян

Россияне внесли на счета НПФ ВТБ за два года 95 млрд рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Объём софинансирования по программе долгосрочных сбережений, направленный на счета клиентов НПФ ВТБ, достиг 27 млрд рублей: это в 1,7 раза больше по сравнению с 2025 годом. Всего господдержку получили 1 млн клиентов НПФ ВТБ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из них максимальный размер софинансирования от государства в размере 36 тысяч рублей получили 607 тыс человек — на 64% больше, чем в прошлом году.

Россияне внесли на счета НПФ ВТБ за два года 95 млрд рублей, а общий объем средств в системе долгосрочных сбережений превысил 1 трлн рублей.

— Это говорит о росте доверия к накопительному инструменту с софинансированием — с каждым годом участников программы становится больше, — комментирует генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.