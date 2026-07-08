Onlinetours Premium: самый дорогой тур в июне продали за 2,5 млн рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самый дорогой тур в июне 2026 года был продан за 2,5 млн рублей — такую сумму россияне заплатили за путешествие в Турцию. Об этом говорится в исследовании сервиса Onlinetours Premium, с которым ознакомился ТАСС.
«Самым дорогим туром июня стала поездка в Турцию стоимостью 2,49 млн руб. На втором месте — Мальдивы (1,52 млн руб.), на третьем — Вьетнам (966,7 тыс. руб.) Также в июне были забронированы туры на Маврикий (722 тыс. руб.) и в Индонезию (604,6 тыс. руб.)», — рассказали в компании.
По данным сервиса, средний чек по всем направлениям в июне составил 576 тыс. рублей. Лидером по средней стоимости тура стал Маврикий — 681 тыс. рублей. На втором месте Мальдивы (657 тыс. рублей), на третьем — Турция (577,5 тыс. рублей) Далее следуют Вьетнам (556 тыс. рублей), Египет (518 тыс. рублей) и Таиланд (510 тыс. рублей) Самым доступным направлением из топ-10 стала Россия — 87,3 тыс. рублей. Также в рейтинг вошли ОАЭ (423 тыс. рублей), Сейшельские острова (417,6 тыс. рублей) и Китай (239,3 тыс. рублей).
По сравнению с маем структура спроса осталась прежней: Турция, Мальдивы и Вьетнам сохраняют лидерство в премиальном сегменте, а экзотические направления — Маврикий, Сейшелы и Индонезия — продолжают привлекать туристов с высоким бюджетом, уточнили в компании.