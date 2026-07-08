Kalinka: в Тверском районе Москвы выросли цены на элитное жилье

Спрос на вторичном рынке в сегменте высокобюджетной недвижимости за второй квартал 2026 года показал небольшое снижение по количеству сделок — на 6% по сравнению со вторым кварталом 2025 года и на 48% по сравнению с первым кварталом 2026 года. Однако по итогам первого полугодия 2026 года спрос вырос на 57% — это связано с перетоком покупателей с первичного на вторичный рынок, где цены существенно ниже, а наличие полной суммы позволяет выгоднее зайти в сделку.