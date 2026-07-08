Kalinka: в Тверском районе Москвы выросли цены на элитное жилье

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Стоимость 1 кв. м элитной недвижимости на вторичном рынке Москвы выросла на 19% за год, в Тверском районе цены выросли более чем в два раза, сообщили ТАСС аналитики экосистемы Kalinka.
«Средневзвешенная цена квадратного метра достигла 1 743 тыс. рублей, показав рекордную квартальную динамику (+12%) и уверенный годовой рост (+19%). Рейтинг районов по средневзвешенной цене квадратного метра возглавил Тверской район с результатом 2,66 млн рублей за кв. м, что на 135% выше июня 2025 года», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, второе место занимают Хамовники — 2,4 млн рублей за 1 кв. м (+19% за год). Замыкает тройку Якиманка — 1,6 млн рублей за 1 кв. м (-11% к прошлому году).
Спрос на вторичном рынке в сегменте высокобюджетной недвижимости за второй квартал 2026 года показал небольшое снижение по количеству сделок — на 6% по сравнению со вторым кварталом 2025 года и на 48% по сравнению с первым кварталом 2026 года. Однако по итогам первого полугодия 2026 года спрос вырос на 57% — это связано с перетоком покупателей с первичного на вторичный рынок, где цены существенно ниже, а наличие полной суммы позволяет выгоднее зайти в сделку.
«Укрепление рублевых цен на вторичном рынке происходит на фоне макроэкономической стабильности и вымывания наиболее ликвидных объектов. При этом вторичный рынок сохраняет значительное ценовое преимущество перед новостройками, что стимулирует спрос со стороны покупателей, готовых к быстрой сделке. Наличие полной суммы у покупателя позволяет торговаться и заходить в сделку на более выгодных условиях, чем на первичном рынке, где цены зачастую выше, а сроки ожидания объекта больше», — прокомментировала ТАСС управляющий партнер экосистемы Kalinka Ольга Кузнецова.