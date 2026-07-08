В ЕС предложили замедлить сокращение углеродных выбросов ради промышленности

По данным Reuters, Европейская народная партия предлагает сохранить более мягкие условия для промышленности. Сейчас действующие нормы предусматривают ежегодное сокращение допустимого объема выбросов не менее чем на 4,3 процента, а с 2028 года — на 4,4 процента. Фракция считает необходимым уменьшить скорость сокращения в период с 2031 по 2035 год как минимум на один процентный пункт, а после 2035 года сделать этот процесс еще более постепенным.