В ГД разъяснили, как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Снижение ипотечной нагрузки возможно двумя путями: реструктуризация в своем банке либо рефинансирование в другом банке, причем в обоих случаях есть важные нюансы, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
«Продлить срок ипотеки и уменьшить платеж можно двумя способами, первый — реструктуризация в том же банке. Вы остаетесь в своей кредитной организации, и за счет увеличения срока договора ежемесячный платеж снижается. Это самый простой вариант, не требующий сбора документов для нового банка», — указал он. Второй путь — рефинансирование в другом банке: вы берете новый кредит и закрываете старый, при этом можно не только снизить ставку, но и увеличить срок, рассказал Чаплин.
«Что выгоднее: продление срока, реструктуризация или рефинансирование? Все зависит от ситуации. Рефинансирование становится выгодным, когда рыночные ставки снизились на 1−2 процентных пункта относительно вашей текущей ставки. Оно позволяет уменьшить и ежемесячный платеж, и общую переплату. Однако при рефинансировании есть сопутствующие расходы: оценка недвижимости, страховка, госпошлина», — отметил депутат. Если до конца срока осталось меньше половины, рефинансирование часто не имеет смысла — большая часть процентов уже выплачена, а продление срока в текущем банке снижает платеж, но увеличивает общую переплату, указал Чаплин.
Депутат перечислил основные причины отказа в рефинансировании или реструктуризации. «Банк может отказать, если ваша кредитная история испорчена, если у вас есть просрочки по текущей ипотеке, или если упавший доход невозможно подтвердить документально. Иногда банк считает реструктуризацию экономически нецелесообразной. Как исправить ситуацию: внимательно изучите отказ, соберите полный пакет документов, подтверждающих снижение дохода, и попробуйте подать заявку в другой банк», — посоветовал парламентарий. Обращаться нужно до возникновения просрочки — это повышает шансы на одобрение, добавил он.
Самый эффективный способ уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке без лишней переплаты — частичное досрочное погашение с уменьшением платежа, считает Чаплин. «Важный нюанс: при досрочном погашении всегда есть два варианта — сократить срок или уменьшить платеж. Если вы выберете сокращение срока, ежемесячный платеж не изменится, а общая переплата уменьшится. Если выберете уменьшение платежа, срок останется прежним, а платеж станет ниже. Но из-за этого проценты будут начисляться дольше», — констатировал он.
По мнению Чаплина, следует брать ипотеку на максимально возможный срок — это даст минимальный обязательный платеж. «А при появлении свободных средств делайте досрочное погашение и выбирайте сокращение срока — тогда вы и нагрузку снижаете, и переплату уменьшаете. Также используйте налоговый вычет: вернув до 260 тыс. рублей, вы можете направить их на досрочное погашение. И помните: рефинансирование имеет смысл, если разница в ставках составляет хотя бы 1,5−2 процентных пункта. В 2026 году это особенно актуально для тех, кто брал ипотеку на пике ставок в 2023—2024 годах», — подчеркнул депутат.