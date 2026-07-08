В ГД разъяснили, как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

По мнению Чаплина, следует брать ипотеку на максимально возможный срок — это даст минимальный обязательный платеж. «А при появлении свободных средств делайте досрочное погашение и выбирайте сокращение срока — тогда вы и нагрузку снижаете, и переплату уменьшаете. Также используйте налоговый вычет: вернув до 260 тыс. рублей, вы можете направить их на досрочное погашение. И помните: рефинансирование имеет смысл, если разница в ставках составляет хотя бы 1,5−2 процентных пункта. В 2026 году это особенно актуально для тех, кто брал ипотеку на пике ставок в 2023—2024 годах», — подчеркнул депутат.