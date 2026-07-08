АБА: Оксана Самойлова стала блогером с самой дорогой рекламой в «Максе»

По данным АБА, ежемесячная аудитория «Макса» превышает 83 млн пользователей, а объем рекламного рынка в мессенджере уже оценивается в 430−450 млн рублей в год. При сохранении текущих тенденций к концу года его доля может вырасти до 4−5% от всего рынка инфлюенс-рекламы в России, прогнозируют эксперты.