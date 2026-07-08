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АБА: Оксана Самойлова стала блогером с самой дорогой рекламой в «Максе»

По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств, цена интеграции у нее составляет 3,07 млн рублей.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Оксана Самойлова стала самым дорогим блогером в мессенджере «Макс». Цена одной рекламной интеграции у нее составляет 3,07 млн рублей, сообщается в исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Второе место занял Влад А4 с ценой 2,58 млн рублей, третье — Клава Кока (2,26 млн рублей).

По данным АБА, ежемесячная аудитория «Макса» превышает 83 млн пользователей, а объем рекламного рынка в мессенджере уже оценивается в 430−450 млн рублей в год. При сохранении текущих тенденций к концу года его доля может вырасти до 4−5% от всего рынка инфлюенс-рекламы в России, прогнозируют эксперты.

Исследование проводилось с января по июнь 2026 года. Эксперты проанализировали публикации десяти самых дорогих авторов. Всего проанализирована 3 741 публикация.