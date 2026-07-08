Япония решила изменить экономический план из-за политики Центробанка

В июньском проекте экономического плана правительство предложило иную формулировку. В документе говорилось, что Банк Японии должен проводить денежную политику в соответствии с усилиями кабинета министров по ускорению экономического роста. Одновременно из текста исчезло прежнее положение, касавшееся улучшения состояния государственных финансов. Такая редакция вызвала вопросы о том, не пытаются ли власти усилить влияние на решения центрального банка.