Продажи фаты в России выросли в июне почти вдвое

По данным экспертов, в этом сезоне россиянки чаще выбирают более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос в 2 раза, а на кружевные белые платья — в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Например, продажи белых макси-юбок увеличились в 1,5 раза год к году.