Продажи фаты в России выросли в июне почти вдвое

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Продажи фаты для невест выросли в России в июне примерно в два раза относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом сказано в исследовании сервиса «Ozon селект», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«Ozon селект» сравнил продажи свадебных товаров в июне 2026 года с показателями прошлого года. Отдельно на фоне более современных и минималистичных трендов увеличивается и интерес к классическим элементам свадебного образа: продажи фаты за год выросли почти в 2 раза", — сказано в тексте.
По данным экспертов, в этом сезоне россиянки чаще выбирают более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос в 2 раза, а на кружевные белые платья — в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Например, продажи белых макси-юбок увеличились в 1,5 раза год к году.
Также одним из самых заметных трендов сезона стала свадебная обувь с небольшим каблуком. Спрос на туфли kitten heels и модели на каблуке-рюмке вырос сразу в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Невысокий каблук становится альтернативой классическим шпилькам и сегодня покупатели делают ставку на комфорт и возможность провести в обуви весь день, отметили представители сервиса.