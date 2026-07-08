Британские работодатели снова начали поднимать стартовые зарплаты

Спад на рынке труда Великобритании в июне начал ослабевать, хотя ситуация остается неоднозначной. Как сообщает Reuters со ссылкой на совместное исследование компании KPMG и Конфедерации по подбору и трудоустройству персонала, работодатели стали активнее привлекать временных сотрудников, а стартовые зарплаты вновь начали расти после нескольких месяцев сдержанной динамики.
Исследование показывает, что компании по-прежнему не спешат увеличивать постоянный штат. Число постоянных назначений продолжило сокращаться, однако темпы снижения оказались менее выраженными, чем ранее. Одновременно объем временного найма достиг максимального уровня более чем за три года. По оценке авторов исследования, бизнес предпочитает закрывать текущие производственные задачи с помощью гибкой занятости, избегая долгосрочных обязательств в условиях сохраняющейся экономической неопределенности.
Отдельное внимание аналитики обращают на ускорение роста стартовых зарплат. Показатель увеличился до максимума за пять месяцев, что свидетельствует о сохранении конкуренции за работников даже на фоне общего охлаждения рынка труда. Именно динамику оплаты труда Банк Англии рассматривает как один из ключевых индикаторов при принятии решений о денежно-кредитной политике. Более быстрый рост заработной платы способен поддерживать инфляцию даже при замедлении экономики, что может ограничить возможности для снижения процентных ставок.
В KPMG считают, что работодатели постепенно начинают возвращаться к найму, но сохраняют осторожность из-за нестабильной мировой экономической обстановки. Использование временного персонала позволяет компаниям выполнять краткосрочные проекты и одновременно избегать дополнительных расходов, связанных с расширением постоянного штата. По мнению авторов исследования, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, удастся ли экономике перейти к более устойчивому росту.
Для жителей страны ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, увеличивается число временных вакансий, а соискатели могут рассчитывать на более высокие стартовые предложения при трудоустройстве. С другой — постоянная занятость восстанавливается значительно медленнее, а неопределенность вокруг дальнейшей политики Банка Англии и перспектив экономики продолжает влиять как на работодателей, так и на семейные бюджеты.
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