Британские работодатели снова начали поднимать стартовые зарплаты

Отдельное внимание аналитики обращают на ускорение роста стартовых зарплат. Показатель увеличился до максимума за пять месяцев, что свидетельствует о сохранении конкуренции за работников даже на фоне общего охлаждения рынка труда. Именно динамику оплаты труда Банк Англии рассматривает как один из ключевых индикаторов при принятии решений о денежно-кредитной политике. Более быстрый рост заработной платы способен поддерживать инфляцию даже при замедлении экономики, что может ограничить возможности для снижения процентных ставок.