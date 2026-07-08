Промышленные тарифы на транспортировку газа выросли в Омской области

Повышение затронуло все категории промышленных потребителей. Для крупных заводов с объёмом потребления от 10 до 100 млн кубометров газа в год надбавка выросла с 351,29 до 392,67 рубля за тысячу кубометров. Для предприятий, использующих от 1 до 10 млн кубометров, ставка увеличилась с 449,35 до 502,26 рубля.