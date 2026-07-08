Промышленные тарифы на транспортировку газа выросли в Омской области

Региональная энергетическая комиссия Омской области внесла изменения в приказ об установлении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа для АО «Омскоблгаз». Документ подписан 16 июля, но распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года, сообщается в базе принятых тарифных решений.
Повышение затронуло все категории промышленных потребителей. Для крупных заводов с объёмом потребления от 10 до 100 млн кубометров газа в год надбавка выросла с 351,29 до 392,67 рубля за тысячу кубометров. Для предприятий, использующих от 1 до 10 млн кубометров, ставка увеличилась с 449,35 до 502,26 рубля.
Мелкие потребители также почувствуют изменения: для категории с объёмом от 0,1 до 1 млн кубометров надбавка поднялась с 487,15 до 544,52 рубля. Для самых маленьких (до 10 тысяч кубометров) — с 555,77 до 621,21 рубля за тысячу кубометров. Для населения специальная надбавка не установлена.
Все собранные средства направляют на региональную программу газификации — строительство газопроводов и подведение газа к населённым пунктам.
Ранее мы рассказывали, что в Знаменском районе стартовало строительство внутрипоселкового газопровода протяжённостью 90 километров — сети дотянут до каждого частного дома.