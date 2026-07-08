Российские винодельни получат больше возможностей для развития туризма

Для потребителей практические изменения связаны прежде всего с расширением возможностей посещения российских винодельческих хозяйств. Производители смогут активнее привлекать туристов, демонстрировать полный цикл производства и продвигать региональную продукцию не только через торговые сети, но и непосредственно на местах ее изготовления. По оценке депутатов, это должно способствовать дальнейшему развитию винодельческих регионов как туристических центров.