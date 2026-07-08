Эксперт Кукарев: единая система БПЛА станет драйвером развития экономики РФ

«Создание механизма бесшовной доставки на беспилотниках по земле, воде и воздуху — это главный драйвер на ближайшие пять лет. То есть объединение как раз этих всех средств. Сегодня мы видим разрозненное пока развитие. Есть фуры на беспилотных коридорах, есть внутригородская логистика, такси, есть разного рода попытки авиабеспилотниками доставлять, мониторить и так далее. Вот именно объединение этого и станет основным драйвером и технологического развития, и экономического развития», — сказал Кукарев.