Эксперт Кукарев: единая система БПЛА станет драйвером развития экономики РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Создание механизма бесшовной доставки с помощью беспилотников станет главным драйвером технологического и экономического развития в России в ближайшие пять лет. Таким мнением поделился с ТАСС директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.
«Создание механизма бесшовной доставки на беспилотниках по земле, воде и воздуху — это главный драйвер на ближайшие пять лет. То есть объединение как раз этих всех средств. Сегодня мы видим разрозненное пока развитие. Есть фуры на беспилотных коридорах, есть внутригородская логистика, такси, есть разного рода попытки авиабеспилотниками доставлять, мониторить и так далее. Вот именно объединение этого и станет основным драйвером и технологического развития, и экономического развития», — сказал Кукарев.
Это уже начинает работать в логистике, отметил он. Беспилотная фура приезжает на распределительный склад, отцепляется, после задействуется беспилотная тележка. На многих складах уже есть автоматизированные системы. «Следующий вариант — от большого склада, там те же самые 200−300 кг на какой-то средний пункт выдачи заказов можно вывезти беспилотным воздушным судном, и вот это начинает работать. То есть высвобождается самый ценный ресурс, который есть, это люди», — сказал директор направления компании.
Он добавил, что применение беспилотников в РФ неизбежно с учетом недостатка кадров и технологического развития. «Экономика к этому будет вынуждена быть готовой в связи с отсутствием персонала. Дорожная отрасль уже с этим столкнулась — можно делать беспилотные катки в различном виде, потому что качественного оператора бульдозера [нет]», — сказал Кукарев.
Помимо фактора недостатка рабочей силы, к этому ведет и процесс технологического развития, отметил собеседник агентства. Каждый месяц создаются высокоавтоматизированные транспортные средства с повышающейся автономностью, совершенствуются авиабеспилотники. Бизнес видит перспективы этого, компании просчитывают возможности оптимизации при формировании беспилотных логистических коридоров. На старте они могут быть небольшими — до порта, до терминала — с объединением разного вида беспилотного транспорта для автоматизации всего процесса доставки. Представители китайских компаний уже развернули опытную зону в Дубае, где один оператор управляет 50 дронами. Это компенсирует недостаток специалистов.