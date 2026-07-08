Активы банков Казахстана обновили исторический максимум

Банковский сектор Казахстана продолжает демонстрировать уверенный рост, который носит системный характер и сопровождается укреплением капитала, расширением кредитования, повышением финансовой устойчивости и доверия со стороны клиентов и бизнеса. Сегодня БВУ РК не только успешно адаптируются к меняющимся экономическим условиям, но и остаются одним из драйверов развития экономики, обеспечивая финансирование населения и предпринимательства. Текущие результаты подтверждают зрелость отрасли, эффективность проводимой работы и потенциал банковского сектора для дальнейшего устойчивого роста. За последние пять лет совокупные активы казахстанских банков увеличились более чем в 2 раза.