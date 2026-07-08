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Активы банков Казахстана обновили исторический максимум

По состоянию на конец мая 2026 года совокупные активы банковского сектора Казахстана практически достигли 73 трлн тг, обновив исторический максимум.

Источник: Деловой Казахстан

При этом основной вклад в рост внёс именно май: за месяц активы БВУ РК увеличились на 2,3%, или на 1,6 трлн тг. Это лучший месячный результат как минимум за последний год, если не учитывать традиционный всплеск в конце календарного года.

Главным драйвером роста по-прежнему остаются крупнейшие банки страны. Суммарные активы десяти крупнейших БВУ за месяц выросли на 2,4%, или на 1,5 трлн тг. Сегодня на них приходится около 89% всех активов банковского сектора Казахстана.

Самую высокую динамику среди крупнейших фининститутов в мае продемонстрировал Bank RBK. За месяц его активы увеличились сразу на 10% — в несколько раз выше среднерыночного показателя. В абсолютном выражении прирост составил 267,1 млрд тг. Благодаря столь существенному росту банк заметно укрепил свои позиции на рынке: всего за один месяц Bank RBK поднялся сразу на три строчки в рейтинге крупнейших БВУ РК и занял седьмое место по объёму активов. К концу мая они достигли 2,9 трлн тг.

Во многом такой результат стал возможным благодаря диверсифицированной бизнес-модели банка. Bank RBK активно работает как с корпоративными клиентами, так и с розничным сегментом, предлагает конкурентные условия по депозитам и последовательно развивает карточные продукты, в том числе премиального уровня.

Второе место по темпам роста активов в мае занял ForteBank. За месяц активы фининститута увеличились на 5,1%, или на 253 млрд тг, достигнув 5,2 трлн тг.

Третьим стал «Отбасы банк», нарастивший активы на 4,1%, до 5,8 трлн тг.

В пятёрку лидеров по месячному приросту также вошли Банк ЦентрКредит с ростом на 2,3% и Halyk Bank, активы которого увеличились на 2%.

Банковский сектор Казахстана продолжает демонстрировать уверенный рост, который носит системный характер и сопровождается укреплением капитала, расширением кредитования, повышением финансовой устойчивости и доверия со стороны клиентов и бизнеса. Сегодня БВУ РК не только успешно адаптируются к меняющимся экономическим условиям, но и остаются одним из драйверов развития экономики, обеспечивая финансирование населения и предпринимательства. Текущие результаты подтверждают зрелость отрасли, эффективность проводимой работы и потенциал банковского сектора для дальнейшего устойчивого роста. За последние пять лет совокупные активы казахстанских банков увеличились более чем в 2 раза.

Особенно показательна динамика последних лет. В период с 2022 по 2026 год среднегодовой темп роста активов банковского сектора составил 16,6% — более чем вдвое выше показателя предыдущей пятилетки. Для сравнения: в 2017—2021 годах активы банков в среднем увеличивались лишь на 7,7% в год.