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В Челябинской области выставили на продажу нефтебазу за 250 млн рублей

Она включает в себя 26 объектов.

В Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области продается производственный комплекс нефтеперерабатывающего завода общей площадью 59 148 квадратных метров, включающий 26 объектов недвижимости. В состав базы входят административно-бытовые здания, насосная станция, котельная, резервуарный парк, системы пожаротушения и инженерные коммуникации (водопровод, канализация), а также дополнительные складские сооружения, молниезащита и вспомогательные мощности для автономной работы.

По данным продавца — компании ООО «КОЛОМЯГИ», опубликовавшей объявление на сайте «Авито Недвижимость», стоимость комплекса составляет 250 млн рублей. «Комплекс представляет собой готовую производственную базу с развитой инфраструктурой, подходящую для промышленной деятельности, логистики или организации базы хранения и перевалки нефтепродуктов», — отметили в компании.