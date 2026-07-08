В Челябинской области выставили на продажу нефтебазу за 250 млн рублей

По данным продавца — компании ООО «КОЛОМЯГИ», опубликовавшей объявление на сайте «Авито Недвижимость», стоимость комплекса составляет 250 млн рублей. «Комплекс представляет собой готовую производственную базу с развитой инфраструктурой, подходящую для промышленной деятельности, логистики или организации базы хранения и перевалки нефтепродуктов», — отметили в компании.