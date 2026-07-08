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«Авито подработки»: спрос на обслуживающий персонал в общепите вырос в 2,5 раза

По данным исследования, также выросло число предложений для строителей и ремонтников более чем в 2,2 раза.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число предложений о подработке в общепите за первое полугодие 2026-го увеличилось практически в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это следует из исследования «Авито подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Активнее всего вырос спрос на обслуживающий персонал в общепите: количество предложений о подработке на такие позиции увеличилось почти в 2,5 раза (+146%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Кроме этого, выросло число предложений для строителей и ремонтников более чем в 2,2 раза (+121%), а также для работников автосервисов (+59%), указывается в исследовании.