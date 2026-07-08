«Авито подработки»: спрос на обслуживающий персонал в общепите вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число предложений о подработке в общепите за первое полугодие 2026-го увеличилось практически в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это следует из исследования «Авито подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.