«Авито подработки»: спрос на обслуживающий персонал в общепите вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число предложений о подработке в общепите за первое полугодие 2026-го увеличилось практически в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это следует из исследования «Авито подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Активнее всего вырос спрос на обслуживающий персонал в общепите: количество предложений о подработке на такие позиции увеличилось почти в 2,5 раза (+146%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Кроме этого, выросло число предложений для строителей и ремонтников более чем в 2,2 раза (+121%), а также для работников автосервисов (+59%), указывается в исследовании.