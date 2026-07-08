В Киргизии отказались от госрегулирования цен на бензин АИ-95

После обострения весной нынешнего года ситуации вокруг Ормузского пролива правительство Киргизии приняло решение о введении субсидирования поставщиков ГСМ, чтобы не допустить роста цен в республике на бензин и дизельное топливо. В настоящее время главным экспортером нефтепродуктов на киргизский рынок (около 90−95%) является Россия. Запасов бензина АИ-92 в республике осталось примерно на три-четыре недели, власти республики сейчас ведут переговоры о поставках топлива с целью недопущения его дефицита также с Белоруссией, Казахстаном и Китаем.