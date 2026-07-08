В Киргизии отказались от госрегулирования цен на бензин АИ-95

БИШКЕК, 8 июля. /ТАСС/. Кабмин Киргизии принял решение отказаться от государственного регулирования цен на бензин АИ-95. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.
«В перечне социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением: — в пункте 13 слова “АИ-95,” исключить», — говорится в документе.
Также, согласно тексту, власти Киргизии отменили норму об установлении максимальных розничных цен на горюче-смазочные материалы.
Как указано в документе, эти изменения приняты «в целях обеспечения экономической безопасности, бесперебойного снабжения населения страны горюче-смазочными материалами, оказания государственной поддержки субъектам национальной экономики».
После обострения весной нынешнего года ситуации вокруг Ормузского пролива правительство Киргизии приняло решение о введении субсидирования поставщиков ГСМ, чтобы не допустить роста цен в республике на бензин и дизельное топливо. В настоящее время главным экспортером нефтепродуктов на киргизский рынок (около 90−95%) является Россия. Запасов бензина АИ-92 в республике осталось примерно на три-четыре недели, власти республики сейчас ведут переговоры о поставках топлива с целью недопущения его дефицита также с Белоруссией, Казахстаном и Китаем.