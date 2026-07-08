КрасЖД отремонтирует пассажирские платформы на 4 станциях Красноярского края до конца года

Здесь на месте старой платформы железнодорожники уже смонтировали новую из железобетонных плит с рельефным тиснением. Платформа оборудована пандусом для маломобильных пассажиров и навесом со встроенными лавочками, защищающим от непогоды. Для разделения опасной и безопасной зон нанесена желтая полоса безопасности. Последним этапом станет установка новой светодиодной системы освещения.