ЕЭК продлил антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы с Украины

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с Украины до 29 апреля 2027 года включительно.
Как сообщили в ЕЭК, срок действия меры должен был истечь 6 сентября 2026-го. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 30 апреля 2026 года начато повторное антидемпинговое расследование.
«Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала», — напомнили в торговом блоке ЕЭК.
Антидемпинговая пошлина в размере от 4,32 до 18,96% от таможенной стоимости в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой стали из Украины была установлена в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 26 января 2016 года сроком на пять лет.
Как ранее сообщала ЕЭК, решение принималось на основании заявления таких производителей товара из ЕАЭС, как ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод» и ООО «ТМК-ИНОКС».
Затем в 2021 году была продлена на еще на пять лет.
«Наши производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом производственных мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В этом плане рисков для потребителей никаких нет, и рынок чувствует себя стабильно. Однако в случае прекращения действия меры эта стабильность будет нарушена», — подчеркнул тогда министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.