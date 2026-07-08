ЕЭК продлил антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы с Украины

Антидемпинговая пошлина в размере от 4,32 до 18,96% от таможенной стоимости в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой стали из Украины была установлена в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 26 января 2016 года сроком на пять лет.