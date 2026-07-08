Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке реализации проекта наземного метро

Впервые Свердловская железная дорога (СвЖД) представила концепцию «наземного метро» в Екатеринбурге в июле 2021 года, стоимость ее реализации тогда оценили в 66 млрд руб. Власти заявили о планах построить единое екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК) к 2035 году. Проект предусматривает создание двух маршрутов — Новокольцовского (31 км) и Юго-Западного (43 км), которые свяжут все 14 муниципалитетов Екатеринбургской агломерации. Аналитики сообщали, что к 2035 году пассажиропоток ЕЦПК может составить 67,2 млн пассажиров в год, а ежегодный объем инвестиций в капитал Свердловской области возрасти на 19,4%. В 2023 году стало известно, что стоимость реализации проекта увеличилась до 193 млрд руб.