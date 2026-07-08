В Иркутске разработают пятилетнюю программу развития дорог совместно с областным минтрансом

— Город Иркутск — крупный транспортный центр, где соединяются местные и транзитные потоки транспорта, ежедневно из соседних населенных пунктов на работу и учебу приезжают тысячи человек. Пятилетняя программа развития автомобильных дорог позволит создать реестр дорожных объектов, которые необходимо как привести в нормативное состояние, так и построить для комфортного движения жителей, и понимать, какое финансирование для этого потребуется и из каких источников. Отмечу, аналогичные программы созданы для всех муниципальных образований региона, — сказал министр транспорта Максим Лобанов.