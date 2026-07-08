В Иркутске разработают пятилетнюю программу развития дорог совместно с областным минтрансом

— Город Иркутск — крупный транспортный центр, где соединяются местные и транзитные потоки транспорта, ежедневно из соседних населенных пунктов на работу и учебу приезжают тысячи человек. Пятилетняя программа развития автомобильных дорог позволит создать реестр дорожных объектов, которые необходимо как привести в нормативное состояние, так и построить для комфортного движения жителей, и понимать, какое финансирование для этого потребуется и из каких источников. Отмечу, аналогичные программы созданы для всех муниципальных образований региона, — сказал министр транспорта Максим Лобанов.
В этом году Иркутск получил 995 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В плане — десять участков общей протяжённостью 16,57 км. На девяти ремонты начаты в прошлом году, на одном — в текущем.
Среди ключевых объектов: улицы Байкальская, Мира, Розы Люксембург, Дзержинского, Чернышевского, Курганская, Марии Цукановой, Ширямова, Восточный Промузел и Рабочая. На них предусмотрены замена асфальта, установка бордюров, тротуаров, освещения, светофоров, тактильной плитки, ограждений, а также ремонт ливнёвки и восстановление газонов.
— В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» городу Иркутску за 5 лет направлено 6,35 млрд рублей на ремонт дорог. Всего за это время введено в эксплуатацию 124 объекта протяженностью 126,14 км. Преемником этого нацпроекта стал новый национальный проект — «Инфраструктура для жизни». По нему в прошлом году региональному центру направлено 1,3 млрд рублей на ремонт 21,09 км автодорог, — отметил Максим Лобанов.