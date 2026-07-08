В Иркутске продолжают устранять последствия сильного дождя

Напомним, по информации Иркутского гидрометцентра, за минувшие сутки в столице Прибайкалья выпало 39 мм осадков — это чуть больше декадной нормы и 37% от месячной. В ближайшие сутки также ожидаются осадки, по прогнозу синоптиков дожди будут идти 10 и 11 июля.