В Иркутске продолжают устранять последствия сильного дождя

Как сообщает пресс-служба мэрии, коммунальные и дорожные службы, аварийные бригады оперативно реагируют на возникающие сложности, отрабатывают обращения от граждан. За сутки их поступило более 20.
Горожане сообщали о подтоплениях дорог, тротуаров, паркингов и дворов МКД, образовании больших луж на улицах Софьи Перовской, Дзержинского, Марии Цукановой, Тургенева, Байкальская, Станиславского, Партизанская, Сибирских Партизан, Мира, Касьянова. Рабочие муниципальных предприятий «Иркутскавтодор», «Водоканал», МКУ «Безопасный город» и представители управляющих компаний откачивали воду, распиливали и вывозили упавшие деревья на улицах Карла Либкнехта, Пржевальского, Розы Люксембург, Колхозная, Пискунова, Коммунистическая, Ширямова, в микрорайоне Первомайский.
Также очищают канавы, откачивают воду в пониженных участках местности. Расчищают ливневую канализацию и водоотводные лотки на улицах Станиславского, Карла Маркса, Чкалова, Ленина, Российская, Шевцова, Радищева, Свердлова, Трактовая и других. В плановом порядке выполняют уборку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта ручным и механизированным способами. Продолжают покос травы, в том числе на улицах Софьи Перовской, Радищева, Ширямова, Карла Либкнехта, Авиастроителей, Мира, Розы Люксембург, Боткина.
Напомним, по информации Иркутского гидрометцентра, за минувшие сутки в столице Прибайкалья выпало 39 мм осадков — это чуть больше декадной нормы и 37% от месячной. В ближайшие сутки также ожидаются осадки, по прогнозу синоптиков дожди будут идти 10 и 11 июля.
Жителей города просят соблюдать осторожность. В случае возникновения экстренной ситуации следует незамедлительно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 563−430, 520−112 либо 112.