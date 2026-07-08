Почти 5 тысяч вакансий и бесплатное обучение: как Карьерный центр Астаны помогает найти работу

«Сегодня наиболее востребованы специалисты в сферах здравоохранения, образования, строительства, торговли, транспорта и логистики. В медицинских организациях требуются санитары и медицинские работники с заработной платой до 300 тысяч тенге. В школах востребованы учителя, школьные психологи и логопеды с оплатой труда до 350 тысяч тенге. В торговле работодатели ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и кассиров, а в строительной отрасли — рабочих и инженерно-технических специалистов. В сфере транспорта и логистики сохраняется высокий спрос на водителей, экспедиторов и логистов с зарплатой от 250 до 500 тысяч тенге», — рассказала Багила Орымбетова.