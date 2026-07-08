Почти 5 тысяч вакансий и бесплатное обучение: как Карьерный центр Астаны помогает найти работу

На сегодняшний день на электронной бирже труда Enbek.kz размещены 4663 актуальные вакансии от 2024 столичных работодателей.
По словам директора Карьерного центра районов Сарыарка и Байконыр Багилы Орымбетовой, база вакансий постоянно обновляется, что позволяет подобрать работу людям с разным уровнем образования и профессиональной подготовки.
«Сегодня наиболее востребованы специалисты в сферах здравоохранения, образования, строительства, торговли, транспорта и логистики. В медицинских организациях требуются санитары и медицинские работники с заработной платой до 300 тысяч тенге. В школах востребованы учителя, школьные психологи и логопеды с оплатой труда до 350 тысяч тенге. В торговле работодатели ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и кассиров, а в строительной отрасли — рабочих и инженерно-технических специалистов. В сфере транспорта и логистики сохраняется высокий спрос на водителей, экспедиторов и логистов с зарплатой от 250 до 500 тысяч тенге», — рассказала Багила Орымбетова.
По ее словам, чаще всего за помощью в трудоустройстве в Карьерный центр обращается молодежь, выпускники колледжей и вузов, многодетные родители, люди с инвалидностью, граждане предпенсионного возраста, получатели государственной социальной помощи, а также все те, кто находится в поиске работы.
При этом помощь Карьерного центра не ограничивается подбором вакансий.
«Мы консультируем соискателей, помогаем составить конкурентоспособное резюме, готовим к собеседованию, рассказываем о мерах государственной поддержки, направляем на обучение и содействуем трудоустройству, в том числе на субсидируемые рабочие места», — отметила директор.
Одним из наиболее востребованных механизмов поддержки молодых специалистов остается программа «Молодежная практика», позволяющая выпускникам получить первый профессиональный опыт.
«На молодежную практику могут быть направлены выпускники колледжей и вузов не старше 35 лет в течение пяти лет после окончания обучения. Продолжительность участия составляет до 12 месяцев, а этот период полностью засчитывается в трудовой стаж. Размер заработной платы — 30 МРП, или 129 750 тенге. В 2026 году одобрено 805 заявок от 457 работодателей на создание 1629 субсидируемых рабочих мест по программе. Уже направлены на молодежную практику 197 выпускников», — сообщила Багила Орымбетова.
Для тех, кто решил сменить профессию или повысить квалификацию, доступны программы краткосрочного профессионального обучения продолжительностью от одного до шести месяцев.
«Обучение организуется как в учебных центрах, так и непосредственно на рабочих местах по заявкам работодателей. Государство полностью оплачивает обучение, выплачивает стипендию в размере 43 574 тенге, а при обучении непосредственно на предприятии участники получают заработную плату, которая составляет 86 500 тенге. Кроме того, через портал Enbek.kz доступны онлайн-курсы, вакансии, меры господдержки, а также возможность дистанционно зарегистрироваться и подать заявку на участие в программах занятости. Сегодня в образовательный процесс внедряются и современные технологии, включая VR-тренажеры, позволяющие эффективнее осваивать рабочие профессии», — рассказала спикер.
Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых категорий населения.
По словам Багилы Орымбетовой, в 2026 году в Астане предусмотрено создание 4073 квотируемых рабочих мест на 492 предприятиях для людей с инвалидностью, граждан, состоящих на учете службы пробации, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, представители социально уязвимых категорий могут претендовать на безвозмездный государственный грант в размере до 400 МРП для реализации собственных бизнес-идей.
«Такая мера поддержки доступна получателям адресной социальной помощи, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, переселенцам, кандасам, получателям пособия по случаю потери кормильца и другим категориям граждан», — добавила спикер.
Несмотря на большое количество предложений, ряд вакансий продолжает оставаться открытым длительное время.
«Наиболее сложно работодателям найти специалистов в здравоохранении, образовании, строительстве, промышленности, транспорте и рабочих профессиях. Основные причины — дефицит квалифицированных кадров, несоответствие квалификации кандидатов требованиям работодателей, а также особенности условий труда», — пояснила руководитель Карьерного центра.
Большинство услуг сегодня можно получить дистанционно через портал Enbek.kz. Здесь соискатели могут зарегистрироваться, разместить резюме, искать вакансии, проходить онлайн-обучение, получать электронные услуги и подавать заявки на участие в государственных программах содействия занятости.
По итогам первого полугодия 2026 года мерами содействия занятости уже охвачены 10 255 жителей столицы. Из них 3243 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, 2361 человек — на субсидируемые рабочие места, 1367 человек прошли онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz, 1371 человек обучился по проекту «Бастау Бизнес», а 1894 школьника получили услуги по профессиональной ориентации.
Всего в 2026 году планируется охватить мерами содействия занятости 26 577 безработных жителей Астаны, в том числе 12 767 молодых людей.
В Карьерном центре подчеркивают, что работа в сфере занятости сегодня связана не только с подбором вакансий, но и с социальной защитой граждан.