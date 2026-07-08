Объем госдолга Башкирии сократился на 3,65 млрд рублей

Объем обязательств Башкирии по частным и бюджетным кредитам за июнь не изменился и составил 3,04 млрд и 36,4 млрд руб. соответственно. Одновременно выросла задолженность по государственным гарантиям: с 8,29 млрд до 8,31 млрд руб.