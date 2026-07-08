В России за неделю подорожали свинина и отруба

До этого свинина дешевела на фоне роста производства при стабильном потреблении и сравнительно небольшом экспорте. Сейчас, по оценкам участников рынка, оптовые цены на живых свиней остаются примерно на 20% ниже уровня годичной давности, а на большинство отрубов — на 10−24% ниже. Исключением остается только свиная шея, которая сейчас стоит выше, чем год назад.