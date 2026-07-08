Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист Вепренцева назвала маловероятным рост курса доллара до 100 рублей

Вепренцева заявила, что повышение курса доллара до 100 рублей рассматривается как стрессовый сценарий.

Источник: Комсомольская правда

Доллар вряд ли поднимется до 100 рублей, хоть сейчас его курс держится в районе 76 рублей. Такой уровень рассматривается лишь как стрессовый сценарий. Об этом в комментарии агентству «Прайм» сообщила экономист Таисия Вепренцева.

«Устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным», — сказала она.

Экономист пояснила, что для достижения отметки в 100 рублей американской валюте нужно укрепиться почти на 30%. По ее словам, такой сценарий нельзя считать базовым.

Аналитики считают более вероятным, что к концу 2026 года курс доллара будет находиться в пределах 80−95 рублей. До 100 рублей он может вырасти только при одновременном воздействии трех неблагоприятных факторов. А именно — при заметном падении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики.

Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал о следствиях переукрепления рубля. По его словам, данный процесс стимулирует увеличение объемов импорта в Россию. Это стало более заметно в последние месяцы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
Читать дальше