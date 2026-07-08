Экономист Вепренцева назвала маловероятным рост курса доллара до 100 рублей

Аналитики считают более вероятным, что к концу 2026 года курс доллара будет находиться в пределах 80−95 рублей. До 100 рублей он может вырасти только при одновременном воздействии трех неблагоприятных факторов. А именно — при заметном падении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики.