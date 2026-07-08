Экономист Вепренцева назвала маловероятным рост курса доллара до 100 рублей

Доллар вряд ли поднимется до 100 рублей, хоть сейчас его курс держится в районе 76 рублей. Такой уровень рассматривается лишь как стрессовый сценарий. Об этом в комментарии агентству «Прайм» сообщила экономист Таисия Вепренцева.
«Устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным», — сказала она.
Экономист пояснила, что для достижения отметки в 100 рублей американской валюте нужно укрепиться почти на 30%. По ее словам, такой сценарий нельзя считать базовым.
Аналитики считают более вероятным, что к концу 2026 года курс доллара будет находиться в пределах 80−95 рублей. До 100 рублей он может вырасти только при одновременном воздействии трех неблагоприятных факторов. А именно — при заметном падении цен на нефть, усилении санкционного давления и более быстром смягчении денежно-кредитной политики.
Ранее глава РСПП Александр Шохин рассказал о следствиях переукрепления рубля. По его словам, данный процесс стимулирует увеличение объемов импорта в Россию. Это стало более заметно в последние месяцы.