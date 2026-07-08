Более 3 млрд рублей на развитие: Назаровская ГРЭС реализует масштабную программу ремонтов и модернизации

Масштабная работа проводится и в рамках ремонтной кампании. В прошлом году энергетики направили на ремонты оборудования 1,6 млрд рублей, заменив 153,4 тонны поверхностей нагрева котлоагрегатов. С 1 июля в средний ремонт встал 7-ой энергоблок. Близится к завершению капитальный ремонт энергоблока № 3, после чего в ремонт будет выведен энергоблок № 1. Также до конца года запланированы капитальный ремонт энергоблока № 4 и текущий ремонт энергоблока № 2.