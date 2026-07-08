Более 3 млрд рублей на развитие: Назаровская ГРЭС реализует масштабную программу ремонтов и модернизации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Назаровской ГРЭС одновременно ведется реализация сразу нескольких крупных проектов — от капитальных ремонтов генерирующего оборудования до экологической модернизации и обновления систем управления. В 2026 году объем вложений в развитие станции превысит 3 млрд рублей. Инвестиции уже принесли ощутимый результат: удалось значительно укрепить производственную базу энергопредприятия и заметно повысить его эксплуатационную устойчивость.
В текущем году на ремонтную программу направлено более 2 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей предусмотрено инвестиционной программой, объем которой по сравнению с прошлым годом увеличен вдвое. За период с 2024 по 2026 годы суммарные вложения в развитие Назаровской ГРЭС превысят 7,5 млрд рублей.
Одним из ключевых направлений остается экологическая модернизация станции. Для энергоблока № 2 уже частично поставлено оборудование для модернизации батарейно-циклонных золоуловителей. Продолжаются работы по внедрению системы автоматического контроля выбросов (САКВ) на дымовой трубе № 2. После завершения проекта данные о работе оборудования будут передаваться в надзорные органы в онлайн режиме.
Параллельно ведется обновление основного электротехнического оборудования. На станцию уже поступил электродвигатель МД-2А, в начале июля прибудет трансформатор ТСР-23, до конца года поступит генератор № 2 и другое оборудование, необходимое для повышения надежности производственных процессов. После модернизации введена в работу панель релейной защиты и автоматики на линии электропередачи 500 кВ Назаровская ГРЭС — Итатская.
Масштабная работа проводится и в рамках ремонтной кампании. В прошлом году энергетики направили на ремонты оборудования 1,6 млрд рублей, заменив 153,4 тонны поверхностей нагрева котлоагрегатов. С 1 июля в средний ремонт встал 7-ой энергоблок. Близится к завершению капитальный ремонт энергоблока № 3, после чего в ремонт будет выведен энергоблок № 1. Также до конца года запланированы капитальный ремонт энергоблока № 4 и текущий ремонт энергоблока № 2.
«Сегодня мы последовательно реализуем программу комплексного развития станции. Речь идет не об отдельных проектах, а о системной работе по обновлению оборудования, повышению надежности производственных процессов и внедрению современных экологических решений. Одновременно модернизируются системы контроля, обновляется основное оборудование, выполняются ремонты энергоблоков. Такой подход позволяет формировать долгосрочный запас надежности и обеспечивает устойчивую работу станции в условиях растущих требований к эффективности и экологической безопасности производства», — отметил генеральный директор Назаровской ГРЭС Дмитрий Морозов.
Реализуемые мероприятия являются частью долгосрочной программы развития предприятия. Ее главная задача — обеспечить стабильную работу оборудования, сохранить высокий уровень надежности энергоснабжения потребителей и создать условия для дальнейшего развития одного из крупнейших энергетических предприятий Красноярского края.