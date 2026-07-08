Альфа-банк намерен создать собственный депозитарий для криптовалюты

Закон о регулировании оборота криптовалют в России прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. Вступить в силу он должен был 1 июля, но теперь заработает в сентябре. Основное нововведение — это доступ к покупке цифровых валют через лицензированных посредников (обменники из реестра Центробанка, брокеров и доверительных управляющих).